God of War Ragnarok potrebbe durare 40 ore

God of War Ragnarok potrebbe durare fino a 40 ore, non è chiaro se per essere completato o se per essere platinato. A riportarlo è stato lo sviluppatore, ora youtuber, David Jaffe, che evidentemente deve avere ancora molti contatti all'interno dello studio diretto da Cory Barlog.

Jaffe non è propriamente un insider e questa non è sicuramente una notizia confermata (va presa come tale), ma è comunque una fonte rilevante, proprio per via del suo vecchio lavoro all'interno di Sony Santa Monica. Probabilmente gli è rimasto qualche aggancio, che ogni tanto gli passa qualche informazione, visto che spesso ha svelato in anticipo le mosse del suo vecchio studio.

Che dire? God of War del 2018 si poteva finire in circa trenta ore, ma ne richiedeva molte di più per i completisti. Quaranta ore di gameplay sarebbe un tempo maggiore, probabilmente per un gioco più grosso dell'originale. Staremo comunque a vedere, dato che Sony non ancora presentato ufficialmente God of War Ragnarok, che uscirà su PS4 e PS5 probabilmente nel 2022. Le sorprese potrebbero essere molte.