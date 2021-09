GameStop Back to School: il modo migliore per portare le proprie passioni a scuola

Settembre è arrivato e per milioni di giocatori stanno anche per finire le (meritate) vacanze. Visto che è già deprimente non poter più passare le proprie giornate al mare, all'aperto o in montagna, perchè non portare un po' di colore e passione tra i banchi di scuola? GameStop ha pensato proprio a questo: grazie alla promozione Back to School potrete trovare tra gli scaffali virtuali e reali della catena di negozi decine di accessori per la scuola dedicati alla vostra vera passione: i videogiochi.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le nuove proposte di quest'anno.

Stiamo parlando, per esempio, del diario di Minecraft o di quello di Fortnite. Nel caso in cui vi sentiate un po' più rivoluzionari, la versione dell'agenda Comix dedicata alla Casa di carta è quello che state cercando. A meno di voler mostrare al mondo che siete dei veri e propri sonari con il diario PlayComix. Così non avrete nessuna scusa e avrete un bel posto per segnare diligentemente tutti i compiti e le verifiche, in modo da non diventare...somari!

L'agenda PlayComix 2021-2022

La selezione va avanti con zaini e astucci, di varie dimensioni, fogge e colori, dedicati anche in questo caso a Minecraft e Fortnite. Tutti questi prodotti sono disponibili in negozio o online. Come dicevamo, a questo indirizzo potrete trovare tutti gli accessori Back to School.

Sapevate che GameStop ha in esclusiva italiana l'edizione la Regalla Edition di Horizon Forbidden West?

Contenuto in collaborazione con GameStop.