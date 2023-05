PlayStation conferma 10 giochi live service in sviluppo, ma su generi ed esperienze diverse

GamesIndustry.biz ha avuto modo di intervistare il responsabile di PlayStation Studios, oltre a sviluppatori di Firewalk e ProbablyMonsters, sulla questione dei 10 giochi live service in sviluppo, approfondendo la questione sulla varietà di generi di gioco, visto che non puntano a creare solo copie di Fortnite e Destiny.

In meno di 18 mesi, Sony ha annunciato l'acquisizione di almeno 3 team che sembrano essere tutti dedicati allo sviluppo di giochi live service. Ce ne sono 10 attualmente in sviluppo e in uscita nel prossimo futuro, in un importante sforzo, da parte di PlayStation Studios, nel cercare di offrire una maggiore varietà di generi ed esperienze di gioco rispetto alle tipologie di gioco ormai classiche dei first party Sony, solitamente improntante sul single player narrativo dal taglio cinematografico.



Hermen Hulst, il capo dei Worldwide Studios, ha però voluto chiarire come ci siano tante sfumature che si possano applicare all'idea di live service, e che i progetti in sviluppo appartengano dunque a generi diversi: "Ci rendiamo conto dell'ambiente competitivo che c'è al momento e dell'investimento di tempo che questi giochi richiedono ai giocatori", ha riferito Hulst, "vogliamo offrire giochi di massima qualità".

"C'è il rischio, quando parliamo di live service in maniera generica, che si possa pensare a un singolo genere o a un singolo modello di business", ha spiegato inoltre. "PlayStation Studios è impegnata su tante varietà di giochi che potrebbero essere definiti live service, andando però a spaziare su generi diversi, organizzazioni differenti in termini di rilascio di contenuti e dimensioni diverse. Stiamo anche creando giochi per fasce di pubblico diverse e mi sento abbastanza sicuro, guardando alle nostre produzioni passate, sulla capacità di creare mondi e storie che possano piacere ai fan di PlayStation".

In sostanza, come riferito nell'articolo di GamesIndustry.biz, non si tratterà di varie copie di Fortnite e Destiny, ma andranno ad abbracciare tipologie di gioco differenti e varie. Per il resto, gli sviluppatori di Firewalk e ProbablyMonsters hanno riferito che l'acquisizione da parte di Sony ha consentito loro di entrare in una rete di conoscenze interconnesse e poter quindi sviluppare giochi contando anche sul supporto degli altri PlayStation Studios.

Viene inoltre confermato che questi giochi live service usciranno contemporaneamente sia su PS5 che su PC, secondo la nuova organizzazione decisa per questo tipo di titoli. Tra i giochi già noti che rientrano in questa catalogazione c'è il titolo multiplayer di The Last of Us.