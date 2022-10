PlayStation: giochi live service anche su PC al day one, i single player dopo un anno

Continuano ad emergere particolari interessanti dalla recente intervista a Hermen Hulst, capo di Sony Worldwide Studios, pubblicata da diverse testate in contemporanea in questi minuti, tra i quali il fatto che i giochi live service in sviluppo presso PlayStation Studios e partner usciranno al day one contemporaneamente su PlayStation e PC, mentre per i single player è previsto un intervallo di attesa di circa un anno di distanza tra la versione PS5 (e PS4, eventualmente) e quella PC.

Il dettaglio in questione si collega alle altre informazioni emerse in queste ore e si riferisce in particolare ai 12 live service in sviluppo presso i team first party di PlayStation Studios e partner collegati. L'intenzione, evidentemente, è di estendere da subito la community di giocatori lanciando i giochi in contemporanea come multipiattaforma su PC e console, cosa particolarmente proficua per quanto riguarda i titoli multiplayer in stile live service.



La stessa cosa non accadrà con i giochi single player standard: in questo caso, le esclusive PlayStation rimarranno tali per un periodo di tempo relativamente lungo, con Hulst a riferire che ci vorrà "almeno un anno" di attesa prima di vedere i first party single player di PlayStation Studios anche su PC.

Si tratta di un intervallo di tempo piuttosto in linea con quello che abbiamo visto finora per le esclusive di Sony, anche se in certi casi i distacchi sono stati anche più brevi. Evidentemente, Hulst si riferisce ai giochi nuovi in uscita su PS5 e PS4, dunque non riedizioni, remaster o remake che potrebbero seguire linee guida differenti.

Dalla medesima intervista è emerso anche che altri giochi cross-gen PS4 e PS5 potrebbero essere in arrivo, visto che Hulst non vuole "dimenticare PS4".