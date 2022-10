PlayStation: altri giochi cross-gen PS4 e PS5 in arrivo? Hulst non vuole "dimenticare PS4"

In un'intervista rilasciata da Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, è emerso un dettaglio interessante: Sony non dà per scontato di abbandonare PS4 andando in avanti. Potrebbero infatti esserci altri giochi cross-gen per PS4 e PS5.

Hulst ha affermato che l'intenzione è di valutare caso per caso e che non ha intenzione di "dimenticare i giocatori PS4". Per il momento i giochi oltre il 2022 sono confermati solo per PS5, ma nuovi titoli ancora da annunciare potrebbero essere previsti anche per PS4.

Precisamente, Hulst ha affermato: "Non vogliamo certo dimenticare i milioni di giocatori attivi su PS4, e vogliamo assicurarci che ci siano grandi giochi anche per loro. Stiamo valutando caso per caso".

Kratos e Atreus in God of War Ragnarok

Per ora questo è quanto sappiamo. Potrebbe essere solo un commento per "tranquillizzare" i giochi PS4 che non vogliono (o possono) passare a PS5, oppure potrebbe essere un piccolo suggerimenti di quanto avverrà in futuro.

È possibile che Sony abbiamo in sviluppo giochi di dimensioni minori (pensiamo a qualcosa come Concrete Genie) che è in grado di girare anche su PS4: non avrebbe senso abbandonare la vecchia console in tal caso. Un seconda possibilità è che i giochi live service di Sony siano pensati anche per PS4 per potersi assicurare subito un gran numero di utenti: giochi di questi tipo sopravvivono se hanno una grande community, quindi puntare solo su quella PS5 potrebbe essere un problema.

Sono però solo speculazioni: dovremo attendere annunci dedicati per sapere quali sono le intenzione di Sony in merito. Hulst ha parlato anche di altro nell'intervista, come ad esempio giochi single player, live service, PC e mobile.