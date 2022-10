PlayStation: 12 live service in sviluppo, i single player sono ancora redditizi per Hulst

Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, è stato intervistato da alcune testate internazionali e ha svelato alcune novità sui progetti di PlayStation, parlando di live service, giochi single player, giochi PC, mobile e non solo. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni.

Hulst spiega che ci sono 12 progetti in totale che fanno parte della categoria dei live service, ovvero giochi pensati per essere continuamente aggiornati e ampliati, garantendo guadagni regolari tramite microtransazioni e pass stagionali. Tra i progetti in arrivo ci sono giochi di Haven Studios, Firewalk e anche team interni storici come Naughty Dog (il gioco multigiocatore di The Last of Us). Inoltre, i live service non si baseranno solo su nuove proprietà intellettuali: la compagnia non sta escludendo la possibilità di realizzare giochi su franchise noti.

Tutto questo non significa che i giochi blockbuster single player di PlayStation scompariranno. Sony conferma che "alcuni dei nostri più grandi giochi single player basati sulla narrazione sono ancora i nostri prodotti più redditizi".

I loghi di Haven Studios e PlayStation

Viene affermato che Sony continuerà a puntare sul PC e sul mobile. Quest'ultimo non ha ancora giochi annunciati, ma le ambizioni non mancano. Hulst afferma che l'intenzione è di costruire team interni per la creazione di giochi mobile, ma anche collaborare con team esterni. Si cita anche Savage Game Studios come acquisizione rivolta verso il mobile.

In ambito PC, afferma che i giochi blockbuster sono sempre più costosi e farli arrivare su PC permette di investire ancora di più in tali progetti per console. Hulst afferma anche che l'intenzione è di evitare il crunch nello sviluppo dei grandi giochi.