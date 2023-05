Super Mario Bros. il film, il cosplay di Peach da Shirogane è carinissimo

Shirogane si trova al Fantasy Basel, il comic-con svizzero, e ha pensato bene di portare in fiera un carinissimo cosplay di Peach sulla scia del grande successo di Super Mario Bros. il film. Avevate mai visto la principessa in tenuta da idraulico? Neanche noi.

Con il suo miliardo di dollari di incassi, Super Mario Bros. il film ha senz'altro contribuito a sdoganare una volta per tutte la figura di Peach, che è ben più di una mite principessa e che nelle foto di Shirogane ritroviamo in una versione davvero simpatica.

Sempre riguardo il lungometraggio prodotto da Nintendo e Illumination, la sua eccezionale popolarità potrebbe far sì che anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom diventi un film, così come le altre proprietà intellettuali della casa giapponese che scalpitano per una trasposizione.

