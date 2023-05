Alan Wake 2, il trailer del PlayStation Showcase girava su PS5

Il trailer di Alan Wake 2 presentato da Remedy Entertainment al PlayStation Showcase girava su PS5 al 100%: ci ha tenuto a precisarlo Thomas Puha, communications director di Remedy Entertainment, pochi minuti dopo la conclusione dello show.

"Il trailer di Alan Wake 2 al PlayStation Showcase girava su PS5 al 100%, ci tengo davvero a sottolinearlo", ha scritto Puha. "Nel 2021 abbiamo detto che punteremo forte sulla grafica per questo progetto, e credo che sarà il gioco visivamente più bello del 2023."

Destinato a una pubblicazione solo in digitale per tenere bassi i prezzi, Alan Wake 2 ci metterà nuovamente nei panni dello scrittore maledetto, alle prese con un'esperienza survival horror impegnativa ma al contempo accessibile.

"Come suggerisce il nome, il gioco è incentrato sullo scrittore di horror Alan Wake. Oggi, oltre a condividere la data di uscita, siamo entusiasti di presentare la co-protagonista e secondo personaggio giocabile: Saga Anderson", ha scritto Puha sul PlayStation Blog.

"Una serie di omicidi rituali minacciano Bright Falls, una piccola comunità circondata dalla natura selvaggia nell'area del Pacifico nord-occidentale. Anderson, un'esperta agente FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva nella cittadina per indagare sugli omicidi."

"Gli eventi si trasformano ben presto in un incubo, non appena trova le pagine di una storia horror che pian piano inizia a diventare realtà attorno a lei. In qualche modo, tutto conduce ad Alan Wake, lo scrittore scomparso 13 anni fa."

"Alan Wake, uno scrittore scomparso intrappolato in un incubo in un'altra dimensione, scrive una storia nel tentativo di plasmare la realtà che lo circonda e fuggire dalla sua prigione. Con una minaccia che incombe su di lui nel Luogo Oscuro, Wake cerca di preservare la sua sanità mentale e sconfiggere il male al suo stesso gioco."