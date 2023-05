NVIDIA GeForce NOW: arrivano Grounded, Deathloop, Pentiment e altri nove giochi

NVIDIA GeForce Now ha visto l'arrivo nel proprio catalogo streaming di Grounded, Deathloop, Pentiment e altri titoli, per un totale di dodici nuovi giochi disponibili per gli abbonati al servizio a partire da questa settimana.

A pochi giorni dal debutto di Gears 5 su GeForce NOW, la partnership fra NVIDIA e Microsoft continua dunque a rafforzarsi con diverse opzioni per fruire di queste esperienze fino a 1080p e 60 fps (utenti Priority) oppure fino a 4K e 120 fps (utenti Ultimate) saltando le file di attesa.

"Giocate in modalità multigiocatore in Grounded di Obsidian Entertainment e cercate di sopravvivere assieme in un vasto e infido cortile, dopo essere stati ridotti alle dimensioni di una formica", si legge nel comunicato stampa di NVIDIA.

"Anche Pentiment è di Obsidian Entertainment, il gioco di ruolo citato in diverse liste di Giochi dell'Anno nel 2022. Risolvete una serie di omicidi di alto profilo ambientati in un periodo di grandi sconvolgimenti della storia europea, dove ogni piccola decisione può avere un grande impatto su questa avventura narrativa."

"Nella sparatoria d'azione e avventura in prima persona di Arkane Lyon, Deathloop, vestite i panni di un abile assassino, condannato a ripetere lo stesso giorno per l'eternità, in compagnia di un grande rivale. Imparate da ogni ciclo, provate nuovi approcci e rompete il cerchio."

Ecco la lista con tutti i nuovi giochi disponibili questa settimana su GeForce NOW: