GameStop Pro Days: la settimana di offerte speciale è iniziata, vediamo sconti e occasioni

Inizia oggi l'iniziativa GameStop Pro Days, con una settimana di offerte speciali dal 25 al 31 maggio sul sito ufficiale e presso i punti vendita di GameStop Italia. Si tratta di una settimana di sconti e iniziative dedicata a tutti i membri GS Pro Club, i quali potranno accedere a quasi tutto il catalogo scontato, tra giochi, accessori e merchandising.

Potete trovare tutte le nuove offerte dei Pro Days a questo indirizzo, mentre qui sotto facciamo una panoramica su quelle più interessanti.

Nintendo Switch OLED in offerta su GameStop

Si parte con Nintendo Switch OLED, che è disponibile nella versione speciale a tema Pokémon Scarlatto e Violetto a 319,98 euro, oppure in versione standard a 269,98 euro. Nintendo Switch Lite può invece essere acquistata a 199,98 euro in qualsiasi colorazione disponibile.

Sempre rimanendo in ambito Nintendo Switch troviamo il gioco del momento, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che può essere vostro al prezzo speciale di 56,78 euro in questa settimana, un'occasione veramente da non perdere.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in offerta da GameStop

Sul fronte console troviamo poi altre offerte: l'acquisto di una qualsiasi versione di PS5 consente di ottenere in omaggio la GS PRO, con la quale accedere a vari vantaggi.

PlayStation VR2 in offerta da GameStop

Grande occasione inoltre per acquistare PlayStation VR2, disponibile al prezzo di 499,98 euro in versione "liscia" oppure a 549,98 euro nel bundle con Horizon Call of the Mountain.

Sul fronte Xbox, troviamo il bundle Xbox Series X con Forza Horizon 5 a 489,98 euro, mentre Xbox Series S va a 269,98 euro. Infine, i controller ufficiali Xbox costano 48,78 euro in questa settimana di sconti speciali, fino al 31 maggio 2023.

Sono tanti i giochi in promozione con sconti al 20%, in particolare segnaliamo i seguenti:

FIFA 23 - 23,98 €

MOTO GP 23 - 56,78 €

Dead Space - 47,98 €

Diablo IV - 64,78 €

Gotham Knights - 19,98 €

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Cosmic Edition - 47,98 €

Persona 5 Royal - 29,98 €

Jurassic World Evolution 2 - 29,98 €

Far Cry 6 - 16,78 €

Bayonetta 3 - 45,98 €

Resident Evil 4 Remake - 54,98 €

Anno 1800: Console Edition - 32,78 €

Hogwarts Legacy - 55,98 €

God of War Ragnarok (PS5) - 59,98 €, (PS4) - 49,98 €

Oltre a questo, segnaliamo inoltre la presenza di sconti del -30% sugli accessori, come il Microfono Trust - GXT 258 a 69,98 euro o l'headset Turtle Beach Recon 500 a 55,99 euro. A tutto questo si aggiungono gli sconti del -30% sul prezzo originale anche su giochi da tavolo, Funko Pop e gadget vari in vendita presso i negozi GameStop.

Come abbiamo riferito all'annuncio dei Pro Days, per sfruttare le offerte è necessario essere un membro GS Pro Club, ovvero aver sottoscritto lo speciale abbonamento da 24,99 euro all'anno, il quale dà accesso a oltre 165€ di vantaggi esclusivi, offerte del mese (a questo link potete vedere quelle in corso) e un 10% di extravalutazione sull'usato. Nel caso siate titolari di una tessera L3 o Epic del programma GS+, il passaggio a GS Pro Club è gratuito.