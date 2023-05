NVIDIA GeForce NOW: arrivano i primi giochi Microsoft Xbox, si parte con Gears 5

Nonostante l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sia ancora incerta, il colosso di Redmond sta già iniziando a onorare l'accordo decennale stretto con NVIDIA per portare sul servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW i giochi degli Xbox Studios. Il primo è Gears 5, disponibile già da ora per gli abbonati. Seguiranno il 25 maggio Deathloop, Grounded e Pentiment.

Sarah Bond, vice presidente di Xbox, ha annunciato sulle pagine di Xbox Wire che questo è solo l'inizio e dunque nelle prossime settimane dovrebbero arrivare anche altri giochi PC dei first-party di Microsoft.

È importante precisare che per il momento i giochi Xbox Game Studios sono fruibili con GeForce NOW su PC tramite Steam o Epic Games Store, Mac, SHIELD TV e dispositivi Android.

Invece per il momento non sono compatibili quelli acquistati su Microsoft Store (e ciò dovrebbe includere anche quelli in "prestito" con Game Pass, che non viene menzionato). Tuttavia la compagnia ha affermato di essere già al lavoro per includere anche il proprio store tra quelli supportati entro i prossimi mesi.

Sarah Bond ha aggiunto che questo è solo il primo degli sforzi della compagnia per rendere disponibili i giochi per PC degli Xbox Studios su numerosi servizi di cloud. Ad esempio, seguiranno Boosteroid, Ubitus, EE e Nware nel prossimo futuro.

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha commentato l'annuncio su Twitter, affermando: "L'annuncio di oggi segna una grande pietra miliare nella nostra promessa di portare più giochi a più persone, comunque scelgano di giocare."