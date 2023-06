Marvel's Spider-Man 2 sarà oscuro senza perdere il suo umorismo, conferma Insomniac Games

Marvel's Spider-Man 2 racconterà una storia più cupa, ma nonostante ciò, proprio come i suoi due predecessori, "il calore e l'umorismo" saranno ancora la chiave del prossimo sequel.

È quanto afferma il direttore creativo Bryan Intihar, che ha recentemente affrontato l'argomento in un'intervista con Eurogamer. Parlando del tono più cupo del gioco, Intihar ha detto che questo viene organicamente dalle scelte narrative che lo studio sta facendo.

"Abbiamo Kraven - che abbiamo confermato all'inizio della presentazione - e ovviamente abbiamo mostrato Venom quando abbiamo annunciato il gioco e ora il simbionte e Pete che è legato al simbionte, ci saranno naturalmente alcuni elementi più oscuri nella storia", ha detto. "Si tratta solo di essere rispettosi di questi personaggi e di ciò che apportano all'esperienza complessiva".

Detto questo, Intihar afferma che il gioco mantiene un certo equilibrio piuttosto che appoggiarsi troppo su questi toni cupi, e che alcuni di questi elementi si possono vedere anche nella recente rivelazione del gameplay.

"Quello di cui abbiamo parlato molto è che, sia che si tratti di Marvel's Spider Man o di Miles Morales, i nostri giochi hanno ancora calore e umorismo", ha detto. "Si tratta di trovare un equilibrio tra i temi e i personaggi più oscuri, ma anche di offrire una storia molto umana in cui c'è molto calore e umorismo... Credo che questo sia stato difficile. Ma credo che alla fine abbiamo trovato un buon equilibrio."

"Penso che l'abbiate visto nella presentazione del gameplay. Abbiamo i momenti con Ganke e Miles e il Falcon che si sta trascinando dietro - il drone Talon - e poi, alla fine, c'è la battuta su Peter che cambia e Miles che dice: 'Sai, non è mai stato così', giusto? Quindi abbiamo questi elementi umani, sia sul versante serio in cui vediamo il simbionte influenzare Peter, ma anche su quello più leggero".

Intihar ha poi aggiunto che il team narrativo di Marvel's Spider-Man 2 - composto da Jon Paquette e Benjamin Arfmann, che hanno lavorato entrambi a Marvel's Spider-Man e Ratchet and Clank: Rift Apart - ha fatto "un ottimo lavoro" per trovare il giusto equilibrio per quanto riguarda il tono del gioco.

"Hanno fatto un ottimo lavoro", ha detto. "Ma è molto, molto difficile. Ma questo è ciò che dobbiamo ai giocatori. Lo dobbiamo a loro, per trovare un equilibrio tra questi temi più oscuri con il simbionte, Kraven e Venom, e forse altri. Ma anche, sapete, far ridere la gente".