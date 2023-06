Spider-Man Across The Spider-Verse è un successo nel weekend di apertura negli USA

Spider-Man Across The Spider-Verse è un successo. Benji-Sales ha condiviso alcuni risultati ottenuti dal film animato nel mercato domestico (ovvero USA in questo caso), svelando che questa pellicola ha superato di gran lunga il primo lungometraggio.

Precisamente, Spider-Man Across The Spider-Verse ha incassato 120,5 milioni rispetto ai 35,3 milioni della prima pellicola. Si tratta di un 241% in più rispetto a Into the Spider-Verse. Si tratta inoltre del secondo miglior weekend di apertura nel 2023.

Su Rotten Tomatoes, il voto del pubblico è 96% per Spider-Man Across The Spider-Verse, affiancato al 95% della critica. Su Cinemascore il film ha ottenuto una "A".

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Spider-Man: Across the Spider-Verse è un film superiore al suo predecessore praticamente in tutto, e ciò dovrebbe farvi capire quanto ci sia piaciuto questo sequel che riesce nel difficilissimo compito di stupire ancora una volta non solo sul piano visivo, con una ricercatezza che ha dell'incredibile, ma anche su quello narrativo, imbastendo una storia di crescita che intreccia prospettive diverse, ma assolutamente verosimili, in un cinecomic che ha tutto quello che si dovrebbe cercare in una storia sull'Uomo Ragno. L'attesa per il gran finale sarà snervante."