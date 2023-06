Xbox avrebbe cancellato un Obiettivo di un gioco di Game Pass, perché era impossibile da ottenere

Secondo quanto riferito da alcuni giocatori, Microsoft sarebbe intervenuta cancellando un Obiettivo di un gioco Xbox dopo che i giocatori si erano lamentati del fatto che fosse impossibile da ottenere. Parliamo di un Obiettivo di Homestead Arcana, arrivato su Xbox Game Pass ad aprile.

I giocatori si sono però resi conto che uno degli obiettivi, chiamato "You Can't Be Too Prepared", si stava rivelando difficile da completare, in quanto richiede ai giocatori di creare ogni oggetto del gioco almeno una volta. Con centinaia di opzioni disponibili, i giocatori hanno faticato a sbloccarlo, anche perché una ricetta specifica (per un paio di stivali) non risultava affatto disponibile. In altre parole, era impossibile ottenere il trofeo.

Solo un paio di giorni fa, tuttavia, i giocatori hanno notato che il loro Gamerscore era stato aggiornato a 1000/1000G e 35/35 Obiettivi, anche se non avevano sbloccato You Can't Be Too Prepared.

Homestead Arcana

"Non so se si tratta di un bug o di un glitch - non ho mai visto una cosa del genere prima d'ora", ha detto TruDexterMorgan, scrivendo sul forum Xbox TrueAchievements. "Ma sono andato a Homestead Arcana sulla mia Xbox e dice che ho ottenuto 35/35 Obiettivi, 1000/1000G. L'achievement "craft everything" sembra non esistere più? Non l'ho mai visto accadere".

Secondo quanto riportato dalla fonte, sembra che Microsoft abbia deciso di eliminare l'Obiettivo o che lo abbia fatto su richiesta dello sviluppatore Serenity Forge. In ogni caso, l'Obiettivo è sparito e i suoi 100 punti sono stati ridistribuiti in altri Obiettivi che possono essere sbloccati.

Parlando più in generale di Game Pass, vediamo i primi giochi in arrivo per gli abbonati a giugno 2023.