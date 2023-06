Xbox Game Pass, giugno 2023: vediamo i primi giochi in arrivo per gli abbonati

Oltre ad essere un mese ricco di uscite notevoli, come Diablo 4 e Street Fighter 6, giugno 2023 è anche un momento di grandi annunci, considerando che per l'11 del mese è fissato l'Xbox Games Showcase, un appuntamento che potrebbe portare grandi novità anche in ambito Xbox Game Pass. Per questo motivo, prendiamo questa prima mandata di titoli in arrivo per gli abbonati come una panoramica probabilmente parziale delle novità in arrivo, visto che non si escludono sorprese dell'ultimo minuto anche per quanto riguarda il mese in questione.

In ogni caso, già così si tratta di una lineup ben fornita: otto giochi che spaziano in maniera eclettica tra generi, tipologie e atmosfere molto differenti, tutti accomunati da produzioni di dimensione indie o poco più, ma non per questo da sottovalutare, anzi. Come abbiamo più volte visto, è proprio da quest'ambito che ci possiamo aspettare le proposte più interessanti, ricordando peraltro che questa settimana sono usciti anche Chicory: A Colorful Tale e Farworld Pioneers, mentre altri titoli abbandoneranno il catalogo a metà mese. Andiamo dunque a dare un'occhiata a questa prima ondata di giochi di giugno 2023 su Xbox Game Pass.