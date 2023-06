Street Fighter: il cosplay di Cammy di missbrisolo è identico al personaggio del videogioco

Street Fighter 6 è arrivato e sta dominando la scena dei picchiaduro, con grandi risultati in termini di critica e pubblico. Anche il mondo del cosplay sta rispondendo a questo successo e, ora, possiamo vedere il cosplay di Cammy - nota lottatrice della saga - realizzato da missbisolo.

Al momento, questo cosplay di missbrisolo si basa su una vecchia versione di Cammy White, non della versione proveniente da Street Fighter 6. La cosplayer svela di star ancora lavorando al nuovo costume ma spera di potercelo mostrare ben presto. In ogni caso, i vari scatti fotografici ci dimostrano che si tratta di un cosplay di altissima qualità. missbrisolo è anche abbastanza muscolosa da poter tranquillamente passare per una lottatrice, quindi è perfetta per la parte.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Cammy realizzato da missbrisolo? Il personaggio di Street Fighter è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?