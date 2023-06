Diablo 4: ecco il primo giocatore al mondo che ha svelato di aver raggiunto il livello massimo

Il primo giocatore noto a raggiungere il livello massimo di Diablo 4 è arrivato. Si tratta dello streamer e YouTuber di Diablo 4 "Rob2628" che ha raggiunto il livello 100 nel gioco di ruolo di Blizzard dopo quasi tre giorni di gioco quasi ininterrotto. Il suo successo lo rende la prima persona a raggiungere la pietra miliare e ad annunciarlo pubblicamente.

Parlando di Rob, lo streamer ha giocato quasi esclusivamente in gruppo per la maggior parte del tempo. Ha raggiunto il suo obiettivo battendo un giocatore che si trovava circa un livello sotto di lui e altri due giocatori che si trovano circa due livelli sotto di lui. Questa differenza potrebbe sembrare minima ma gli ultimi livelli di Diablo 4 richiedono grande sforzo e tempo per essere ottenuti.

In totale, il tempo di gioco di Rob per raggiungere il livello massimo è stato di circa 54 ore dal lancio, e si stima che l'aumento esponenziale degli XP richiesti renda gli ultimi dieci livelli quasi altrettanto lunghi da completare dei primi 90 messi insieme.

Rob ha quindi usato una sorta di trucco, che ha causato qualche critica. Utilizzando un exploit di gruppo (legato al fatto che il giocatore principale lascia il gruppo), è possibile resettare in modo rapido e semplice l'istanza corrente del dungeon in cui ci si trova. Questo ha permesso alla squadra di Rob di farmare il dungeon "Champion's Demise" più e più volte, abbattendo un gran numero di nemici Elite in rapida successione, grazie anche alla potenza del personaggio di Rob (un Barbaro, prima del nerf recente).

Critiche a parte, il gioco permetteva di farlo, quindi in un certo senso è giusto che l'abbia fatto.