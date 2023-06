Phantom Blade Zero non avrà microtransazioni e non punterà sulla difficoltà: nuovi dettagli

Tramite un Q&A su Discord, gli sviluppatori di Phantom Blade Zero - nuovo gioco d'azione presentato al PlayStation Showcase di maggio 2023 - hanno condiviso alcuni dettagli aggiuntivi, parlando di gameplay e non solo.

Precisamente, è stato promesso che Phantom Blade Zero proporrà varie tipi di armi ognuna delle quali influirà sul gameplay rendendo disponibili mosse e combo uniche. Inoltre, sempre in termini di gameplay, il team afferma che il gioco avrà qualche elementi simile ai souls-like, ma non sarà veramente un gioco di tale genere.

L'idea è che Phantom Blade Zero non punterà molto sulla difficoltà e non sarà punitivo. Il punto chiave del gioco è "essere accessibile". Questo si era già intuito dal fatto che il gioco proporrà un sistema di combo di attacchi basati su due tasti, così da permettere di eseguire mosse spettacolari con facilità.

Viene poi spiegato che, come in realtà già supponevamo, Phantom Blade Zero non includerà alcun tipo di microtransazione. Considerando che si tratta di un gioco AAA single player, era qualcosa di abbastanza scontato.

Infine, in qualità di gioco PS5, il team vuole fare in modo di sfruttare il DualSense al meglio. Non ci sono dettagli su come saranno usate le funzioni del controller con Phantom Blade Zero, ma supponiamo si parli del feedback aptico e dei grilletti adattivi.

Phantom Blade Zero è stato uno dei giochi che più ha attirato l'attenzione del pubblico dopo lo Showcase di Sony: ecco i giochi i cui trailer sono stati visualizzati di più 24 ore dopo l'evento.