One Piece: il cosplay di Nami da Naiichiru si rilassa al mare

Dal 1997 a oggi One Piece ha conquistato milioni di fan, che seguono con grande passione le avventure di Rufy e compagni. L'opera del sensei Eiichirō Oda ha un grande ascendente anche nel mondo dei cosplayer, che non perdono mai l'occasione di vestire i panni dei pirati di Cappello di Paglia. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nami firmato da Naiichiru, che tra un'avventura e l'altra ha deciso di passare una giornata di relax al mare.

Nami è uno dei personaggi centrali di One Piece e in generale uno dei più famosi e apprezzati nel panorama di manga e anime. Non ha bisogno di grandi presentazioni, dato che è stata uno dei primi personaggi a unirsi alla sgangherata ciurma di Rufy in qualità di navigatrice e da allora è stata protagonista di vari archi narrativi.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, Naiichiru ci propone un cosplay a tema estivo, vestendo i panni di Nami al mare. Il costume è rappresentato dalla classica accoppiata short di jeans e bikini, sandali di cuoio e l'immancabile asta celeste della piratessa. Non parliamo di un outfit particolarmente elaborato, ma sempre di grande effetto.

