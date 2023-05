My Hero Academia: il cosplay di Midnight di Glitch ammalia con lo sguardo

Il vasto e variopinto cast di My Hero Academia è una fonte di ispirazione inesauribile per i cosplayer, che spesso vestono i panni degli eroi e dei villain del manga di Kōhei Horikoshi. In attesa della Stagione 7 dell'anime, Glitch ci propone il suo cosplay di Midnight.

Midnight, il cui vero nome è Namuri Kayama, è un'eroina professionista molto famosa, specialmente tra i maschietti, per via del suo costume bianco attillato ispirato a quello di una dominatrice. Nonostante venga chiamata "l'eroina vietata ai minori" è un'insegnante della Yuei, l'istituto per aspiranti supereroi che fa da sfondo alle vicende della serie. Il suo Quirk è "Profumo del sonno", che le permette di emettere un gas soporifero dalla pelle in grado di stendere gli avversari in pochi istanti.

Il cosplay di Glich riesce a trasmettere tutto il fascino di questo personaggio, con una particolare attenzione ai dettagli per parrucca, trucco e l'iconico costume da dominatrice di Midnight, seppur con qualche libertà.

Sulle nostre pagine trovate anche altri cosplay a tema anime e manga, come quello di Rebecca di One Piece realizzato da siwencosplay e quello di Tsunade da Naruto di Irini Tsanaka. Cambiando genere, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Ciri da The Witcher di likeassasin e quello della principessa Zelda di nic_the_pixie.