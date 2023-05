Microsoft e Activision: l'FTC della Corea del Sud ha approvato l'acquisizione

La FTC (Fair Trade Commission) della Corea del Sud, da non confondere da quella statunitense con la medesima sigla, ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

L'antitrust coreano ha dato il via libera alla manovra da 69 miliardi di dollari senza imporre rimedi particolari, in quanto a suo avviso non rappresenta un pericolo alla competitività sia nel mercato console che in quello del cloud gaming locale.

Nel primo caso, l'FTC afferma che le quote di mercato dei giochi sviluppati e distribuiti da Microsoft e Activision è piuttosto piccola se confrontata a quella del mercato mondiale. Ad esempio, a loro avviso Call of Duty detiene tra il 6% e l'8% del mercato globale, ma nella Corea del Sud ci aggiriamo tra lo 0% e il 2%.

Prevede quindi che anche se l'acquisizione dovesse passare non ci sarebbero stravolgimenti significati nel paese, dove nel 2021 PlayStation deteneva il 70 - 80% del mercato, Nintendo il 10 - 20% e Xbox solo tra lo 0% e il 10%. Anzi, a suo avviso la manovra porterebbe dei benefici alla competitività proprio per via della scarsa rilevanza di Microsoft nel mercato locale.

Per quanto riguarda il cloud, l'FTC coreano stima una quota di mercato del 60-70% per Microsoft e del 30-40% per Nvidia, ma considerando il modello di business di Geforce Now, in realtà l'acquisizione aiuterebbe ad aumentare le vendite dei giochi, creando reciproci vantaggi. Se è vero che la quota di mercato del cloud di Microsoft è elevata e ci sono barriere d'ingresso, considerando le caratteristiche del mercato, il rischio di danneggiare la concorrenza sarebbe basso.

Al momento 38 nazioni hanno dato il proprio avallo all'acquisizione di Activision Blizzard, con la Cina che ha dato il suo consenso giusto pochi giorni fa. Attualmente gli scogli maggiori per la buona riuscita della manovra sono rappresenti le bocciature del CMA nel Regno Unito, con la questione attualmente in esame dal CAT dopo l'appello di Microsoft, e dell'FTC statunitense, che verrà discussa nelle aule di tribunale a partire da quest'estate.