Microsoft e Activision: la Cina avrebbe approvato l'acquisizione, stando a un report

Manca l'ufficialità, che potrebbe arrivare nel giro di pochi minuti o ore, ma pare che l'antitrust della Cina abbia approvato definitivamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

La notizia arriva da un report del portale Dealreporter sulle base delle sue fonti, che affermano che il governo cinese ha dato il suo benestare senza imporre condizioni particolari in quanto non ha trovato la manovra dannosa per il mercato videoludico locale, in linea quindi con il verdetto enunciato pochi giorni fa dalla Commissione Europea, che come saprete ha approvato l'acquisizione.

Va detto che l'approvazione da parte della Cina, se confermata, non cambia di molto gli attuali equilibri, per quanto è pur sempre una notizia positiva per Microsoft per la buona riuscita dell'affare. Come vi abbiamo spiegato in un recente Parliamone, i maggiore scogli per l'acquisizione sono la bocciatura del CMA del Regno Unito avvenuta il mese scorso e quella dell'FTC statunitense, che verrà discussa nelle aule di tribunale a partire da quest'estate. Insomma, probabilmente la questione si protrarrà ancora a lungo, come minimo fino agli inizi del 2024.

Vi ricordiamo che per il momento l'acquisizione è stata approvata ufficialmente dalla Commissione Europea, Serbia, Brasile, Giappone, Arabia Saudita, Cile, Sudafrica e Ucraina.