God of War Ragnarok: lo Studio Art Director Rafael Grassetti lascia Santa Monica Studio

Rafael Grassetti, direttore artistico dello studio Santa Monica Studio, ha lasciato lo studio dopo 10 anni.

Grassetti è entrato a far parte di Santa Monica Studio nel novembre 2013 come Lead Character Artist. Ha poi ricoperto il ruolo di Principal Artist per God of War del 2018, di Art Director per God of War Ragnarok e di Studio Art Director Santa Monica Studio nel novembre 2022.

"Oggi è il mio ultimo giorno in Sony dopo oltre un decennio in cui ho fatto parte di questo incredibile viaggio", ha dichiarato Grassetti in un tweet. "È dolceamaro, ma soprattutto sono sopraffatto dalla gratitudine per le innumerevoli opportunità che ho avuto la fortuna di avere".

Ha continuato: "Sony è stata la mia seconda casa e sono immensamente grato di essere stato coinvolto così profondamente in God of War. Le abilità che ho imparato e i legami profondi che ho stretto con persone incredibili rimarranno con me per sempre".

"Un ringraziamento speciale agli straordinari Cory Barlog, Eric Williams, Yumi Yang, Scott Rohde per aver creduto in me e a tutta la famiglia di Santa Monica Studio per il supporto. Sony ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la mia carriera e conserverò per sempre i ricordi e le esperienze vissute".

"Sono estremamente fiducioso nel continuo successo dello studio e spero che in futuro potremo creare ancora insieme. Condividerò ulteriori notizie su ciò che mi aspetta la prossima settimana".

Per il momento, quindi, non sappiamo quali siano i piani di Grassetti.