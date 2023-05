Overwatch 2: il director spiega in modo più approfondito la cancellazione delle Hero Mission

Come già saprete, il Director di Overwatch 2 Aaron Keller e il Produttore Esecutivo Jared Neuss hanno da poco annunciato in uno stream su Twitch che le Hero Mission promesse da tempo sono state cancellate. Ora, Keller è intervenuto sul blog di Overwatch per offrire una spiegazione più approfondita sulla questione.

Facciamo però un passo indietro. Nel 2019, il team di Overwatch 2 aveva annunciato l'arrivo di contenuti PvE sotto forma di missioni storia e Hero Mission (o "Hero Mode"). Keller ha ribadito che sebbene lo sviluppo di quest'ultima modalità sia stato interrotto, la prima è ancora destinata ad arrivare in Overwatch 2 nel corso dell'anno. "Il lavoro fatto è incredibile, superiore a quanto abbiamo costruito in precedenza per il PvE nel nostro gioco, e non vedo l'ora che i nostri giocatori ci mettano le mani sopra", ha detto Keller. "Condivideremo ulteriori dettagli nelle prossime settimane".

"Quando abbiamo pubblicato Overwatch nel 2016, abbiamo subito iniziato a parlare di quella che poteva essere la prossima iterazione", ha detto Keller. "Ripensando a quel momento, è ormai evidente che non ci siamo concentrati come avremmo dovuto su un gioco che è stato un successo inarrestabile. Invece, ci siamo concentrati su un piano vecchio di anni. Abbiamo iniziato a lavorare sulla parte PvE del gioco e abbiamo continuato a spostare sempre più membri del team per lavorare su queste caratteristiche".

"Nello sviluppo di un gioco le cose raramente vanno come previsto. All'inizio abbiamo faticato a trovare il nostro punto d'appoggio con l'esperienza delle missioni degli eroi. La portata è cresciuta. Stavamo cercando di fare troppe cose contemporaneamente e abbiamo perso la concentrazione. Il team ha realizzato alcune cose davvero fantastiche, tra cui i talenti degli eroi, le nuove unità nemiche e le prime versioni delle missioni, ma non siamo mai stati in grado di mettere insieme tutti gli elementi necessari per realizzare un'esperienza raffinata e coesa".

Dopo una lunga riflessione interna, il team ha deciso di cancellare le Missioni Eroe di Overwatch 2, una decisione che Keller ha riconosciuto avrebbe sconvolto molti giocatori del gioco. "È stata dura per noi, ma come direttore di questo progetto devo fare del mio meglio per prendere decisioni che mettano il gioco e la comunità al primo posto, anche quando queste decisioni sono deludenti", ha detto Keller. "In questo caso, ho avuto difficoltà ad abbandonare una visione che non funzionava. E per questo vorrei scusarmi con i nostri giocatori e con la nostra squadra. Mi dispiace".

Keller chiude il post affermando che il team di Overwatch 2 è ancora impegnato a fornire missioni storia, nuovi contenuti co-op e nuove storie raccontate sia all'interno che all'esterno del gioco stesso. La nota finale di Keller paragona questo punto dello sviluppo di Overwatch 2 a quello di Project Titan, che rappresenta "un momento di metamorfosi" per il team e il progetto. Aggiunge Keller: "Questo è un altro momento di cambiamento. E il futuro di Overwatch nascerà da questo".

"Stiamo concentrando i nostri sforzi e la nostra passione nel rendere questo gioco un'esperienza in continua evoluzione", ha detto Keller. "Siamo ancora impegnati nella realizzazione di molti degli elementi di cui abbiamo parlato alla BlizzCon 2019, tra cui le missioni storia che approfondiscono il prossimo capitolo dell'universo di Overwatch, nuovi tipi di contenuti co-op che non abbiamo ancora condiviso e nuove storie che stiamo pianificando di raccontare sia dentro che fuori dal gioco. Siamo entusiasti di questa direzione e non vediamo l'ora che possiate finalmente sperimentare ciò che abbiamo costruito".

