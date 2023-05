Dead by Daylight: due nuovi giochi annunciati, uno narrativo single player e uno multigiocatore PvE

Behaviour Interactive ha annunciato nuovi progetti nell'universo di Dead by Daylight in fase di sviluppo presso Supermassive Games e la propria filiale Midwinter Entertainment. Questi giochi amplieranno la mitologia di Dead by Daylight al di là del gioco principale, offrendo ai giocatori "ulteriori modi di vivere il suo mondo".

Supermassive Games sta sviluppando un nuovo gioco interattivo per giocatore singolo che offrirà "un'intensa esperienza narrativa piena di potenti scelte di vita o di morte ambientate nello scenario di Dead by Daylight". Maggiori informazioni saranno annunciate nel corso del 2023. Da questa descrizione possiamo supporre che si tratterà di un gioco simile alle precedenti opere del team (The Quarry, Dark Pictures Anthology, Until Dawn)

Midwinter Entertainment sta invece sviluppando un nuovo gioco multiplayer player-versus-environment (PvE) che affronterà i temi dell'avidità e della brama di potere, con squadre fino a quattro giocatori che affronteranno uno "strano nuovo angolo del Regno delle Entità".

Al di fuori ai giochi, un adattamento cinematografico di Dead by Daylight è attualmente in produzione in collaborazione con Atomic Monster e Blumhouse. Il processo di reclutamento del regista e dello sceneggiatore del film è attualmente in corso.

Infine, il primo numero del fumetto di Dead by Daylight, pubblicato in collaborazione con Titan Comics, verrà pubblicato sia fisicamente che digitalmente all'inizio di giugno.

Non dimentichiamo poi che nel gioco ci sarà anche Nicolas Cage.