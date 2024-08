Dead by Daylight sta per accogliere un grande classico Konami come nuovo spin-off

Il survival horror multiplayer Dead by Daylight è ormai diventato teatro dei cross-over più strani, una volta esauriti quelli più ovvi per la propria ambientazione, ma quello che sta per arrivare con un grande classico Konami potrebbe avere più senso di molti altri: il gioco di Behaviour sta infatti per accogliere Castlevania al suo interno.

Non ne sappiamo ancora nulla, ma la presentazione ufficiale di questo evento in collaborazione arriverà molto presto: come indicato dal teaser riportato qui sotto, la presentazione è prevista per il 6 agosto, ovvero martedì prossimo, giorno in cui probabilmente vedremo un trailer o comunque riceveremo notizie più precise su questa particolare partnership.

Al momento non abbiamo ancora nulla oltre al teaser riportato qui sotto, ma possiamo immaginare che Dead by Daylight ospiterà presto alcuni personaggi, ambientazioni o oggetti tratti dalla serie Konami, e sarà interessante vedere in che modo.