Il cross-over di Dead by Daylight e Castlevania ha una data di uscita: potrete essere un potentissimo Dracula

Il trailer della collaborazione tra Dead by Daylight e Castlevania

Behaviour Interactive ha pubblicato il trailer ufficiale del cross-over con la saga di Konami, che include una presentazione cinematografica dei contenuti che sono previsti per fine agosto. Potete vedere il video qui sotto.

Sappiamo che questo nuovo contenuto includerà un nuovo Killer, che sarà ovviamente Dracula, e un nuovo sopravvissuto, Trevor Belmont.

Dracula sarà il primo killer vampirico (per quanto strano possa sembrare) presente in Dead by Daylight. Inoltre, sarà anche il primo killer in grado di cambiare forma. Il Conte può usare il fuoco per bruciare le proprie prede mentre è in forma vampirica e mentre è in forma di pipistrello può muoversi in modo furtivo e rapido, così da rintracciare i Sopravvissuti e prenderli alla sprovvista. Infine, Dracula può diventare un lupo così da rintracciare i giocatori in base all'odore.

Il contenuto includerà anche l'intero castello di Dracula: se il personaggio è il Killer della partita, all'orizzonte apparirà il castello ma solo se si tratta di una mappa originale del videogioco (le mappe cross-over non saranno ovvero influenzate).

Trevor Belmont invece ha l'abilità di trovare gli alleati e lavorare in squadra. In modo poco chiaro, si afferma che ha "incredibili abilità nella caccia ai vampiri": non è chiaro se questo significhi che avrà un vantaggio nel caso il killer sia Dracula. Ricordiamo che Trevo appare in Castlevania 3: Dracula's Curse (1989) per la prima volta, per poi tornare in Castlevania: Curse of Darkness e Castlevania Judgment.

Ricordiamo che è anche in arrivo lo spin-off narrativo The Casting of Frank Stone.