Call of Duty NEXT presenterà il gameplay di Black Ops 6, ecco data e orario dell'evento

Activision ha annunciato data e orario di Call of Duty NEXT, l'evento in cui verranno presentati il gameplay, il multiplayer e la modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6: lo streaming avrà inizio il prossimo 28 agosto, a partire dalle 18.00.

"Le informazioni spuntate sul campo non fanno che grattare la superficie", si legge nel post pubblicato da Activision. "Assistete alla presentazione completa e guardate il gameplay di Call of Duty: Black Ops 6 dal vivo durante COD NEXT il 28 agosto."

Inutile dire che il messaggio fa riferimento ai leak di cui il gioco è stato vittima nelle scorse ore, e che hanno rivelato in anticipo tantissimi dettagli e sequenze in-game, nell'ambito di uno degli incidenti più clamorosi di sempre per la serie.