Il boss finale di Elden Ring Shadow of the Erdtree è stato battuto dal pesce rosso Tortellini: il video

Ovviamente quanto segue nella notizia è uno spoiler sul gioco , quindi non proseguite se non volete subire anticipazioni.

Il boss finale di Elden Ring Shadow of the Erdtree è troppo potente secondo voi? Forse avete ragione, ma come vi sentireste se vi dicessimo che anche un pesce rosso può batterlo ? Lo chiediamo perché è veramente successo. Ah, il pesce rosso si chiama Tortellini (sì, al plurale, lo streamer è canadese e non parla italiano).

Il video del boss finale di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Qui sotto potete vedere il video dello scontro tra il pesce rosso e il boss finale del DLC del gioco di FromSoftware. Dovete semplicemente andare al minuto "08:07:00" per poter vedere l'inizio dello scontro vincente.

Prima di tutto, capiamo come funziona a livello tecnico. Tortellini (che era già campione di Elden Ring) nuota liberamente in una vasca sopra la quale è presente una griglia: a seconda della posizione, una telecamera attiva un tasto del controller. In breve, tutto quanto funziona bene o male a caso, ma ovviamente lo streamer ha impostato la griglia per fare in modo che non ci siano tasti inutili (ad esempio quelli per cambiare le armi o gli incantesimi) e che in linea di massima anche andando a caso il pesce riesca a fare qualcosa.

Inoltre, il pesce non gioca l'intero gioco ma solo gli scontri con i boss. È lo streamer che porta il personaggio dentro l'arena e poi "passa il controller" all'amico acquatico. Inoltre, è chiaro che PointCrow equipaggia il suo guerriero con armi, armature, talismani e abilità che puntino sulla resistenza e il danno massimo e si avvantaggino di tattiche di gioco poco raffinate. Non possiamo aspettarci che i colpi vengano schivati: si deve solo dare modo a Tortellini di attaccare a testa bassa e, con un po' di fortuna, sopravvivere alle combinazioni di Radhan e Miquella.

Al di là del puro spettacolo, questo ci insegna che anche chi non è particolarmente abile con il controller può assolutamente battere boss potenti come il nemico finale di Elden Ring Shadow of the Erdtree: basta solo usare gli oggetti giusti.