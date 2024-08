La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 si mostra con un trailer in italiano

Il gruppo è naturalmente sorpreso quando viene liberato e non sa bene cosa aspettarsi né chi si celi dietro la piccola spedizione mandata in soccorso, ma poi la verità viene rivelata e i sentimenti diventano contrastanti: come procederà la storia?

Activision ha pubblicato il primo trailer in italiano della modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 6 , che riprende la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata: sull'inospitale isola di Terminus, nel Mar delle Filippine.

Una presentazione a breve

Per sapere come si metteranno le cose per i protagonisti della modalità Zombie dovremo attendere il prossimo 25 ottobre, quando Call of Duty: Black Ops 6 farà il proprio debutto su PC, PlayStation e Xbox.

Tuttavia avremo modo di ottenere qualche anticipazione già fra qualche giorno, come già detto: il 28 agosto potremo assistere all'evento Call of Duty NEXT, in cui troverà spazio, fra le altre cose, anche il gameplay della modalità Zombie.

Potremo dunque scoprire alcune delle novità introdotte dagli sviluppatori per l'occasione, dare un'occhiata alle ambientazioni presenti nel nuovo episodio e anche al multiplayer competitivo tradizionale di Black Ops 6, che promette grandi cose.