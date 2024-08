Star Wars Jedi: Survivor ha una data di uscita in versione PS4 e Xbox One, con bonus per la prenotazione

Le versioni PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor hanno ora una data di uscita : il 17 settembre 2024 .

Non è la prima volta che accade, ma certamente è qualcosa di particolare. Un gioco di attuale generazione è ora in arrivo sulla vecchia generazione, con una operazione di conversione "al contrario". Parliamo di Star Wars Jedi: Survivor , il gioco d'azione basato su Guerre Stellari sviluppato da Respawn Entertainment ed Electronic Arts, in collaborazione con Lucasfilm Games.

I dettagli sulle versioni PS4 e Xbox One di Star Wars Jedi: Survivor

Il gioco di Guerre Stellari potrà presto essere prenotato su PS4 e Xbox One per ottenere l'elemento estetico "Eremita" (ispirato al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi), il set spada laser "Eremita" e il set blaster "Combustione". Il prezzo del gioco è 49,99€. Electronic Arts promette che Star Wars Jedi: Survivor è stato ottimizzato per girare ottimamente sulle due console di vecchia generazione.

Inoltre, la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor sta per ricevere un aggiornamento. Nelle prossime settimane arriveranno una serie di miglioramenti, legati sia alle prestazioni, che alla gestione dei comandi e non solo.

Ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor ci rimette nei panni di Cal Kestis protagonista del primo videogioco (Fallen Order). Ora non è più un padawan in cerca di una guida ma un Jedi esperto e forte. Lo scontro con l'Impero non è ovviamente ancora terminato e Cal dovrà allearsi con nuovi e vecchi amici.

Il videogioco propone la stessa struttura da gioco d'azione a mappa aperta, con un mix di combattimenti a base di spada laser e uso della forza, con vari miglioramenti e novità, come aree più grandi e nuovi stili di battaglia (compreso uno con un blaster).

Star Wars Jedi: Survivor era stato pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S il 28 aprile 2023.

Parlando sempre di videogioco di Guerre Stellari, il prossimo gioco in uscita è Star Wars Outlaws.