PlayStation VR2 su PC: strategia a lungo termine o mossa disperata di Sony?

In una recente intervista pubblicata dalla rivista nipponica Impress Watch, un portavoce (non meglio identificato) di Sony Interactive Entertainment sembra abbia affermato che PlayStation VR2 sia sempre stato pensato come una periferica in grado di collegarsi al PC, cosa che può rappresentare il segno evidente del grande cambio di strategia intrapreso dalla compagnia nei confronti della piattaforma Windows oppure un semplice modo per coprire i grossi problemi che il dispositivo ha incontrato ad affermarsi sul mercato. In effetti, le affermazioni riportate da Impress Watch hanno generato reazioni alquanto discordanti, con molti utenti che hanno dimostrato una certa diffidenza, convinti che questa sia soprattutto una manovra correttiva.

Potrebbe essere effettivamente entrambe le cose insieme, e in questo caso la situazione non sarebbe comunque molto diversa da quanto stiamo vedendo ormai da anni per quanto riguarda la pubblicazione dei giochi PlayStation su PC. In un mondo ideale per Sony, la compagnia avrebbe sicuramente continuato a vendere i suoi giochi esclusivamente su PlayStation e tutte le sue periferiche, specialmente il ricco e sofisticato PlayStation VR2, sarebbe venduto ancora a caro prezzo unicamente agli utenti della sua console, in modo da stimolare il circolo virtuoso di vendite interne al proprio ecosistema e l'espansione di questo sempre all'interno di hardware prodotto da Sony. Il mercato però non è più quello di un tempo e la cosa ha costretto anche un produttore di grande successo come questo ad aprirsi ad altre piattaforme.