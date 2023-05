The Last of Us Parte 1 per PC: una mod aggiunge il DLSS 3, le prestazioni migliorano di molto

Mentre Naughty Dog sta ancora lavorando a pieno regime alle patch correttive della versione PC di The Last of Us Parte 1, PureDark ha realizzato una mod che introduce il supporto al DLSS 3, che offre sulla carta un sostanzioso boost in termini di performance.

Parliamo dello stessa persona che ha realizzato le mod per aggiungere il DLSS anche a Elden Ring e Star Wars Jedi: Survivor nelle scorse settimane, che hanno riscosso un certo successo tra la community. Precisiamo tuttavia che per il momento parliamo praticamente di mod a pagamento, in quanto richiedono l'abbonamento al Patreon del modder (5 euro al mese + VAT) per l'accesso anticipato, tuttavia dovrebbe diventare gratuite in futuro una volta completate.

Nel caso di The Last of Us Parte 1 è già presente il supporto nativo al DLSS 2 a differenza dei giochi citati in precedenza, ma grazie alla mod di PureDark è possibile utilizzare anche l'ultima generazione della tecnologia di NVIDIA per ottenere performance persino migliori.

Come possiamo vedere nel video di dimostrazione pubblicato dal modder qui sopra, con una RTX 4070Ti la conta degli FPS praticamente raddoppia grazie al Frame Generation rispetto a quando il DLSS non è attivo, senza particolari artefatti visivi, ma chiaramente servirebbero dei test più approfonditi per avere un quadro generale. PureDark afferma che potrebbe pubblicare la mod nei prossimi giorni in accesso anticipato per gli iscritti al proprio Patreon.