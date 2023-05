Star Wars Jedi: Survivor, una mod aggiunge il DLSS 3, migliora le performance di molto

Il modder PureDark ha creato una mod per la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor che introduce il supporto a DLSS 3, che migliora di molto le performance con le schede grafiche NVIDIA della serie RTX 40.

Il guadagno in termini di framerate è ben visibile sia nel video pubblicato dallo stesso modder, dove si passa da 45 a 90 fps medi, che in quello realizzato dallo youtuber RX 580, dove riesce a raggiungere 120 fps stabilmente con una RTX 4070 con risoluzione 1440p, settaggi al massimo e ray tracing disattivato.

È tutto ora ciò che luccica? Purtroppo no e infatti ci sono alcuni contro da tenere in considerazione. Il primo è che per utilizzare il DLSS 3 con questa mod di Star Wars Jedi: Survivor è necessario attivare contemporaneamente anche l'FSR2 e disattivare l'HDR, peggiorando la qualità dell'immagine.

PureDark in ogni caso afferma di essere già al lavoro a una soluzione per risolvere questi problemi e addirittura sostituire completamente l'FSR 2 con il DLSS 2, con vantaggi dunque anche per chi non possiede una scheda RTX della serie 40.

L'altra nota dolente è che al momento la mod è fondamentalmente a pagamento, come quella per Elden Ring. Infatti è disponibile solo per gli abbonati al Patreon di PureDark (5 euro al mese + VAT), tuttavia in futuro dovrebbe diventare gratuita per tutti una volta che sarà uscita dalla fase beta.