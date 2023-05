S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un breve video in-engine mostra la grafica del gioco

Non è molto, ma il brevissimo video in-engine pubblicato da GSC Game World mostra, se non altro, qualcosa della grafica di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con un piccolo frammento di gameplay in presa diretta.

Si tratta di un piccolo video dedicato alla bevanda "NonStop", presente evidentemente all'interno del nuovo capitolo della serie. Si tratta di un riferimento a una sorta di meme che si è venuto a creare nella community di S.T.A.L.K.E.R. e che ha portato alla realizzazione della bevanda all'interno del mondo di gioco, inserita in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Al di là di queste faccende più legate alla lore e dedicate ai grandi appassionati della serie, per tutti gli altri i pochi secondi a disposizione ci consentono di dare comunque un'altra breve occhiata al mondo del gioco e alla qualità raggiunta dagli sviluppatori nella modellazione di questo.

Purtroppo, si tratta di una sequenza estremamente breve e quasi fissa, che mostra sullo sfondo un ampio edificio abbandonato nel pieno stile della Zona d'Esclusione, che se non altro riesce subito a riportarci precisamente all'interno delle particolari atmosfere della serie.

Tra illuminazione, qualità generale dello scenario e scelte cromatiche, anche una breve clip come questa ci fa pienamente riconoscere il mondo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a prima vista. Il breve filmato potrebbe inoltre dimostrare qualcosa delle animazioni specifiche per l'uso di alcuni oggetti nel gioco.

In questo caso, vediamo la sequenza di utilizzo della bevanda NonStop, ma potrebbe significare che anche altri oggetti dell'inventario possano godere di animazione dedicate specifiche sullo stile di questa. Nel frattempo, si sono aperte le prenotazioni della ricca S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate Edition, mentre qualche tempo fa gli sviluppatori avevano confermato di aver subito un attacco hacker, facendo una grande richiesta ai fan.