S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate Edition: prenotazione Amazon della costosa edizione

Tramite Amazon è possibile fare il preordine di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition, la costosa edizione da collezione. Il prezzo è 389.99€ e la data di uscita è prevista per dicembre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso vengano fatti degli sconti, si applicherà il prezzo più basso mai apparso su Amazon al vostro ordine dal momento della prenotazione al momento della spedizione. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata a costo zero in ogni momento, prima della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Ultimate Edition include: uno zaino, una steelbook, un artbook, una statuetta, una lettera degli sviluppatori, una mappa, un portachiavi con acciarino, degli strickers, un poster, una missione secondaria aggiuntiva legata alla storia, il Pass stagionale che include due espansioni della storia e l'accesso a tutti i futuri DLC, una skin per costume e tre skin per arma del giocatore singolo, 7 skin per costume e 3 skin per arma per multigiocatore, la colonna sonora digitale, l'artbook digitale, un lasciapassare della zona da collezione e, come bonus preordine, alcuni contenuti digitali come il bivacco esteso, altre skin e un distintivo per il multigiocatore.