Dead Island 2, un video di gameplay con i primi 11 minuti del gioco

Dead Island 2 è stato mostrato da IGN con un video di gameplay che include i primi undici minuti della campagna del titolo di Dambuster Studios, che sarà disponibile a partire dal 21 aprile nelle versioni PC, PlayStation e Xbox.

Le sequenze introduttive mostrano un uomo sopravvissuto allo schianto dell'aereo su cui stava viaggiando sopra Los Angeles, ma tutt'altro che fuori pericolo visto che sembra che qualcosa di strano sia accaduto alla città e l'improvviso arrivo di un'orda di zombie chiarisce quanto sia drammatica la situazione.

Come sappiamo, Dead Island 2 sarà ambientato a Hell-A, versione post-apocalittica di Los Angeles, e a quanto pare i primi minuti della campagna costituiscono un effettivo prologo rispetto alla storia vera e propria del gioco.

In queste sequenze è già possibile sperimentare alcuni degli elementi più promettenti dell'esperienza, in particolare un sistema di combattimento viscerale e consistente, che permette di sentire ogni impatto e di attaccare i nemici in maniera estremamente libera, optando per diversi approcci.

La tecnologia FLESH messa a punto da Dambuster Studios consente inoltre di scarnificare letteralmente i non-morti e incapacitarli in vari modi, attaccandone le gambe o le braccia, oppure lanciarli lontano grazie alla forza dei nostri colpi.