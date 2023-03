S.T.A.L.K.E.R. 2: gli sviluppatori confermano l'hacking e fanno una grande richiesta ai fan

Il team di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 ha pubblicato una dichiarazione riguardo alle minacce ricevute da degli hacker che hanno avuto accesso a svariati contenuti legati al videogame. Il team ucraino di GSC Game World invita i fan ad attendere che vi sia un annuncio ufficiale sulla data di pubblicazione di S.T.A.L.K.E.R. 2 e a evitare di guardare qualsiasi immagine o video potenzialmente trapelato da questo hack.

"Recentemente, l'account di un nostro dipendente per un'applicazione di lavoro collettivo con immagini è stato violato", si legge nella dichiarazione della società di S.T.A.L.K.E.R. 2 condivisa sui social. "La responsabilità è stata rivendicata da una comunità di un social network russa. Minacciano di usare i dati ottenuti per ricatti e intimidazioni".

GSC Game World, che attualmente ha sede a Praga dopo essersi trasferita in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, fa notare di essere stata soggetta a "ricatti, atti di aggressione, hacking, tentativi di danneggiare giocatori e fan e sforzi per danneggiare il processo di sviluppo o la reputazione della nostra azienda" in diverse occasioni nell'ultimo anno. Tuttavia, afferma che gli eventi della guerra in Ucraina sono "molto più terrificanti" e che "i tentativi di ricattarci o intimidirci sono completamente inutili".

Il team dice ai fan: "In caso di fughe di notizie, vi chiediamo di astenervi dal guardare o distribuire informazioni su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Spiega che molti di questi materiali potrebbero essere obsoleti o in fase di lavorazione, e incoraggia i giocatori che non vedono l'ora di giocare il videogame a "rimanere pazienti e aspettare la pubblicazione ufficiale per avere la migliore esperienza possibile".

In chiusura, GSC Game World ringrazia la comunità per il sostegno durante questi tempi difficili. Conclude dicendo: "La nostra missione è quella di impegnare tutte le nostre forze e la nostra passione per completare il progetto e consegnarvelo, nonostante tutti gli ostacoli sul cammino. Il vostro sostegno è la nostra ispirazione. Gloria all'Ucraina".