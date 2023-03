Pokémon: uno scarafaggio da poco classificato è stato chiamato come una delle creature di Game Freak

L'idea alla base di Pokémon è esplorare il mondo di gioco e scoprire tante curiose creature, per poi catalogarle in un qualche tipo di enciclopedia elettronica e farle combattere tra loro. Se non si considera la parte della lotta, lo stesso avviene anche nel mondo reale, con gli esseri umani che scoprono nuovi animali e li classificano. I due mondi alle volte però si incontrano, come avvenuto recentemente quando dei ricercatori hanno chiamato un nuovo tipo di scarafaggio a partire da un Pokémon: Pheromosa (sì, tecnicamente è una Ultracreatura, ma poco cambia)

Come riporta The Straits Times, la specie, chiamata Nocticola pheromosa, è stata scoperta in una riserva naturale boschiva di Singapore. Sebbene sia stata osservata per la prima volta nel 2016, solo ora, dopo aver sezionato gli esemplari e averli confrontati con altre specie di scarafaggi, la Nocticola pheromosa è stata etichettata come specie a sé stante.

"Ci sono alcune somiglianze tra la Pheromosa e il delicato scarafaggio che abbiamo trovato, come il fatto che ha un'antenna lunga, ali che imitano un cappuccio e lunghe zampe sottili", ha detto il co-autore della scoperta Foo Maosheng. "Sia io che il mio collaboratore siamo fan dei Pokémon, quindi abbiamo pensato: perché non dare il nome di un Pokémon ispirato a uno scarafaggio?". Potete vedere l'insetto qui sotto.<

Nocticola pheromosa e Pheromosa, a confronto

