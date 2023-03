Cyberpunk 2077 HD Reworked è un pacchetto grafico per PC dall'autore di The Witcher 3 HD Reworked

È ora disponibile per il download un nuovo pacchetto di texture per Cyberpunk 2077, che introduce nuove texture ambientali ad alta risoluzione. Si chiama Cyberpunk 2077 HD Reworked Project ed è stato sviluppato da Halk Hogan PL.

Halk Hogan PL è lo stesso sviluppatore di The Witcher 3 HD Reworked Project, che è stato implementato all'interno dell'aggiornamento next-gen di The Witcher 3 pubblicato lo scorso anno. Cyberpunk 2077 HD Reworked Project può essere scaricato da Nexus Mods.

Il nuovo pacchetto di texture introduce nuove texture ambientali ad alta risoluzione, come strade, muri, terreno, vegetazione e oggetti per Night City e l'area delle Badlands, con un costo minimo in termini di prestazioni (con la giusta quantità di VRAM).

Più precisamente, Cyberpunk 2077 HD Reworked è stato pubblicato in due versioni diverse per una migliore fruibilità. La versione Ultra Quality presenta texture di altissima qualità consigliate per le risoluzioni 1440p e 4K. La versione Balanced, invece, cerca di bilanciare la qualità delle texture con l'utilizzo della VRAM.

Halk Hogan PL ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077 HD Reworked Project che mostra i miglioramenti visivi apportati dal pacchetto di texture. Potete dare un'occhiata al trailer qui sotto.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty verrà pubblicato nel corso dell'anno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.