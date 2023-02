The Witcher 3: l'aggiornamento next-gen ha per sbaglio incluso mod NSFW, CD Projekt le rimuoverà

CD Projekt Red ha confermato che alcune mod NSFW (ovvero con contenuti legati a nudità e sesso) sono state aggiunte per sbaglio all'aggiornamento di The Witcher 3 per console di generazione attuale. Il team sta lavorando per rimuoverle dal gioco.

Come riportato da Kotaku, utenti di Reddit e altri giocatori hanno iniziato a notare che alcuni personaggi, tra cui le megere di Crookback Bog e le bruxas, hanno peli pubici e parti intime molto più dettagliate di quanto previsto dal gioco base (non aggiungiamo altri dettagli per non urtare la sensibilità di potenziali lettori, ma siamo certi che capirete cosa si intende).

La versione originale di The Witcher 3 includeva nudità, ma le donne non avevano "genitali visibili, solo una sorta di area lisciata, da bambola Barbie", come detto da Kotaku.

CD Projekt Red ha commentato la questione e ha dichiarato che la colpa è di alcune mod create dalla mod nella versione di attuale generazione di The Witcher 3. Non è stata una scelta intenzionale degli sviluppatori. Chiaramente, nel mezzo delle molte mod, il team non si era accorto che una delle mod inseriva anche questi dettagli.

"La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt presenta diverse mod di origine comunitaria non create da CD PROJEKT RED, oltre a numerosi miglioramenti creati e implementati internamente dallo studio", ha dichiarato CD Projekt Red. "Unire tutto è stato un processo complesso e le texture in questione sono un risultato involontario presente nella versione di lancio. Stiamo lavorando per risolvere questo problema".

Vi lasciamo infine ai dettagli della patch 4.01.