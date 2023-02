Marvel Cinematic Universe tra videogiochi e Fase 4, a che punto siamo?

Il Multiverso è il fulcro della nuova "saga" nel Marvel Cinematic Universe: composta dalle fasi quattro, cinque e sei, essa segue la Saga dell'Infinito in cui decine di attori famosi e famosissimi hanno affrontato uno dei villain più iconici di questa generazione, Thanos. Servono ora nuove storie da raccontare, nuovi eroi da sviluppare e un nuovo nemico che li unisca su un fronte comune. Ant-Man & the Wasp: Quantumania, in uscita il 15 febbraio, ha proprio questo scopo, e cioè svelare al grande pubblico il nuovo "cattivo", ma ne ha anche un altro più importante, ovvero farsi perdonare per una Fase 4 sconclusionata e, infine, deludente . Vediamo perché.

It's all connected, recitava lo slogan del Marvel Cinematic Universe agli esordi. È tutto collegato, perché c'erano le scene dopo i titoli di coda - anche dette stinger - che anticipavano i film successivi, e nella Fase 1 si passava dall'incontrare i vari eroi, uno per uno, a vederli formare gli Avengers. All'epoca i film si collegavano indirettamente a poche serie TV e il MCU sembrava avere dei limiti invalicabili, che sono stati scavalcati con l'introduzione del Multiverso: un "concetto di cui sappiamo spaventosamente poco", direbbe il Dottor Strange, ma del quale ormai abbiamo praticamente la nausea visto che il successo dei cinecomics lo ha sdoganato e ora ce lo ritroviamo un po' ovunque (un esempio videoludico: Fire Emblem Engage ).

Tra cinema e TV

Una scena di Black Widow, il film che ha inaugurato la Fase 4 del MCU

Il troppo stroppia, recita un popolare proverbio, e la Fase 4 lo ha dimostrato chiaramente con un netto calo di interesse, che in qualche caso si è trasformato in aperta ostilità, nei confronti dei cinecomics targati Marvel Studios. Rallentata e anche un po' mutilata dalla pandemia, la Fase 4 è cominciata con un'idea che sulla carta sembrava anche vincente: allargare il Marvel Cinematic Universe alla TV col contributo della piattaforma per la distribuzione digitale Disney+.

Non a caso il primo film del nuovo corso, Black Widow, ha sfruttato Disney+ proprio nel momento in cui i cinema erano sotto lockdown, uscendo dopo - ma non era questa l'intenzione originale - le prime serie TV che andavano a comporre il mosaico della Fase 4: WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, What if...? e Loki. Kevin Feige lo ha recentemente definito un "momento di sperimentazione" che partiva dalla tabula più o meno rasa di Avengers: Endgame per concedere ai Marvel Studios la libertà di esplorare nuovi personaggi e, soprattutto, nuove narrative.

Se la cosa ha funzionato con la sperimentale e intrigante WandaVision, lo stesso non si può dire per le serie TV a seguire, che hanno spaccato maggiormente l'opinione di critica e pubblico, specialmente a fine corsa con le meta-trovate di She-Hulk: Attorney at Law. Nel mezzo abbiamo avuto stagioni e miniserie fatte di alte e bassi, come Moon Knight, che è partita bene ma si è persa sul caotico e sconclusionato finale, o la frizzante Ms. Marvel, forse quella che ha sentito maggiormente non tanto il peso della pandemia - che tra le altre cose ne ha ritardato enormemente la lavorazione - quanto quello delle riscritture: a quel punto, infatti, non si capiva ancora bene dove stesse andando a parare la Fase 4 proprio perché ogni produzione saltava di palo in frasca.

Lo stesso succedeva al cinema. Ogni nuovo film è apparso fortemente scollegato dai precedenti - basti pensare all'autoriale Eternals di Chloé Zhao - e i minuscoli collegamenti alle serie TV (e viceversa) hanno contribuito a generare una grossa confusione e la fastidiosa sensazione che lo spettatore dell'ultima ora, per capire tutto, dovesse pagare anche l'abbonamento al servizio Disney. L'esempio più eclatante è sicuramente la spiegazione della partnership tra Wong e l'Abominio nel film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, spiegata in She-Hulk a più di un anno dall'uscita del film nelle sale.

Il Multiverso ha portato sullo stesso schermo tre generazioni di Spider-Man cinematografici

Anche il leitmotiv della nuova saga è stato gestito in maniera approssimativa. Abbiamo capito relativamente presto che sarebbe stato il Multiverso, ma ogni film o serie TV ha affrontato la questione a modo suo, confondendo ulteriormente le acque. A spiegarcelo bene è stata, per assurdo, la serie animata What if...? mentre ogni film o serie TV interpretava il concetto in modo apparentemente scollegato: Loki in una maniera, Spider-Man: No Way Home in un'altra, Doctor Strange nel Multiverso della follia in un'altra ancora. Ad oggi, che la Fase 4 si è conclusa, sembra quasi che nessuna di queste storie abbia avuto influenza sullo stesso mondo, eppure si svolgono tutte in un arco di tempo più o meno contenuto.

La diversità nelle narrative sconnesse e i toni completamente diversi tra un film e l'altro - per dire, siamo passati dalle sfumature horror del Doctor Strange 2 di Sam Raimi alla commedia sboccata di Thor: Love and Thunder nel giro di pochi mesi - hanno sviato gli spettatori. Soprattutto si è sentita la mancanza di una o più colonne portanti nella storia, che nelle prime tre fasi erano i Vendicatori, e in particolare la carismatica figura dell'Iron Man di Robert Downey Jr. Forse non è un caso che la Fase 4 non si è conclusa con un crossover, ma con una commemorazione del talentuoso Chadwick Boseman.