Switch OLED a tema Tears of the Kingdom: i rumor spuntano di nuovo online

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà il grande gioco della primavera di Nintendo ed è credibile che la compagnia di Kyoto voglia celebrare il momento in qualche modo. Secondo alcuni rumor, che ora ritornano con insistenza, Nintendo proporrà uno Switch OLED a tema Tears of the Kingdom.

Come indicato da alcuni account su Twitter, di cui vedete i tweet poco sotto o a questo indirizzo, l'immagine di un Joy-Con che si suppone sia quello dell'OLED a tema Tears of the Kingdom include un simbolo che è possibile vedere anche sulla Collector's Edition del prossimo The Legend of Zelda.

Ovviamente questa non è una conferma ufficiale, ma chiaramente rende il leak un po' più credibile. Non sarebbe inoltre la prima volta che Nintendo realizza una versione di Switch a tema: in tempi recenti è accaduto con Splatoon 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per ora possiamo solo aspettare che la compagnia di Kyoto ci dica qualcosa di più su un potenziale Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A voi piacerebbe un'edizione di questo tipo?

In attesa di certezze, possiamo dire con certezza che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il primo gioco first party a usare una cartuccia da 32 GB.