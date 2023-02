Finisce una nuova settimana e questo significa che vi è di nuovo modo di giocare ai propri videogiochi preferiti. Tra un impegno di famiglia e una gita all'aperto, noi videogiocatori sfrutteremo questi giorni per giocare. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend dell'11 febbraio 2023?

Il nome più importante di questa settimana è Hogwarts Legacy che si è rivelato un grande gioco. Come detto nella nostra recensione, "Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata."

"L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"

C'è però stata anche una sorpresa questa settimana: Metroid Prime Remaster per Switch, svelato e pubblicato da Nintendo tramite il Direct. Moltissimi non vedranno l'ora di tornare nel mondo di Samus e siamo certi che avranno deciso di dedicare questi giorni alla console della casa di Kyoto.

Diteci, quindi cosa giocherete questo weekend?