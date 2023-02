Metroid Prime Remastered, i primi voti della stampa sono altissimi

I primi voti assegnati dalla stampa internazionale a Metroid Prime Remastered sono altissimi: l'attuale Metascore per il gioco Nintendo è pari a 95, ma le testate che si sono espresse finora si contano davvero sulle dita di una mano.

GAMINGbible - 10

Nintendo Life - 10

Nintenderos (Spagna) - 9,5

Vandal (Spagna) - 9,5

Nintenduo (Spagna) - 9,1

GamePro (Germania) - 8,7

Non è ovviamente un caso: Metroid Prime Remastered è stato annunciato durante il Nintendo Direct di mercoledì e subito reso disponibile, con un clamoroso shadow drop che ha lasciato tutti di stucco, inclusi i siti specializzati.

È interessante notare che Retro Studios non è l'unico sviluppatore di Metroid Prime Remastered, anzi la lista dei team è lunghissima e ci troviamo dunque di fronte a un lavoro corale, realizzato con grande cura e attenzione come dimostrano appunto i primi voti.

"Torna a indossare la tuta e fatti strada attraverso le tortuose ambientazioni interconnesse di un pianeta alieno tanto affascinante quanto pericoloso", si legge sul sito ufficiale. "Usa varie abilità, come la classica Morfosfera e il Raggio Gancio, per raggiungere le aree più recondite e proseguire la tua avventura."

"Con audio e grafica rinnovati, illustrazioni sbloccabili e nuove opzioni per i comandi, la prima avventura in 3D di Samus raggiunge nuove vette. Usa il nuovo schema di comandi a doppio stick, prendi la mira con i comandi di movimento, passa allo schema classico o scegli una via di mezzo: come giocare lo decidi tu."