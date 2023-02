Metroid Prime Remasterd: Retro Studios non è l'unico sviluppatore, la lista dei team è lunghissima

Durante il Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023, la compagnia di Kyoto ha svelato al mondo Metroid Prime Remastered, subito pubblicato tramite il Nintendo eShop. Il gioco è stato realizzato da Retro Studios, che è anche al lavoro sul quarto capitolo della saga Prime. Il team è quindi alquanto impegnato. Fortunatamente, però, non ha dovuto fare tutto da solo. Metroid Prime Remastered ha infatti ricevuto il supporto di tantissimi studi.

Oltre a Retro Studios, al lavoro su Metroid Prime Remastered vi sono stati anche i seguenti team: Iron Galaxy, Airship Images Limited, Atomhawk Design, CGBot, Gamesim Inc, Liquid Development, Original Force LTD, Shanghai Mineloader Digital Technology e Zombot Studio.

Tra questi nomi quello che spicca maggiormente è Iron Galaxy, un team che ha già lavorato a numerose conversioni per Switch, come quella di The Elder Scrolls V Skyrim, Diablo III e Overwatch. Lo studio ha lavorato anche alla versione Xbox di Killer Instinct, con un ruolo centrale nello sviluppo. Si tratta di un team di esperti, in poche parole.

Non è chiaro esattamente quanto tempo sia servito per realizzare Metroid Prime Remastered, ma svariate persone del team di sviluppo presenti nei crediti del videogame sono state assunte nel 2019, quindi è credibile che i lavori siano iniziati più o meno nello stesso periodo.

Potete rivedere il trailer del Nintendo Direct per Metroid Prime Remastered a questo indirizzo.