AMD agguanta il 30% del mercato delle CPU, mentre Intel continua a calare

AMD è riuscita a ottenere il 30% del mercato delle CPU grazie alle CPU EPYC e al continuo declino di Intel. Gli ultimi dati in merito sono stati condivisi da Mercury Research e riguardano il quarto trimestre del 2022.

Stando al resoconto, AMD attualmente detiene il 31,3% del mercato delle CPU (dal 28,5% del quarto trimestre de 2021), mentre Intel è scesa al 68,7% (l'anno precedente era al 71,5%). Insomma, la compagnia condotta da Lisa Su è ben oltre il possesso di un quarto del mercato e, stando a quanto si è capito, questo potrebbe essere solo l'inizio.

Detto questo, nel periodo indicato sia AMD, sia Intel hanno visto il più grosso declino nelle vendite degli ultimi trent'anni. Per l'intero anno, il calo del mercato delle CPU è stato del 34%, mentre quello trimestrale è del 19%. Nel 2022, le unità vendute sono state 374 milioni (esclusi i processori ARM) e i ricavi sono stati di 65 miliardi di dollari, con un calo del 21 e del 19%, rispettivamente. Nonostante ciò va detto che il 2022 è stato il terzo anno per ricavi del settore, dopo il 2020 e il 2021 (gli anni della pandemia). Sembra che i problemi ci siano stati soprattutto lato consumer.

Secondo gli analisti di Mercury Research, la linea di CPU EPYC per il settore dei server spingerà AMD ben oltre il 30% del mercato durante l'anno corrente. La tabella di marcia della compagnia per il segmento server è molto forte e Intel è in forte ritardo con i suoi nuovi prodotti, le CPU Sapphire Rapids. Detto questo è giusto notare che Intel rimane leader di mercato e che l'arrivo delle nuove CPU potrebbe dare una svolta alla sua offerta, dopo anni di attesa.