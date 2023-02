Cult of the Lamb: l'update 1.12 è disponibile, vediamo tutte le correzioni dell'aggiornamento

Massive Monster ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il proprio roguelite d'azione: Cult of the Lamb. Il videogame è ora arrivato alla versione 1.12, catalogata come versione 1.012 su PS5. Il team ha pubblicato una patch note per l'update di oggi, 10 febbraio 2023.

In linea di massima, si tratta di correzioni a vari tipi di bug e problemi emersi nel gioco recentemente. Le correzioni si applicano a tutte le versioni, tranne una specifica dedicata esclusivamente alla versione PC di Cult of the Lamb, ovvero la risoluzione di un errore che impediva all'erba di apparire in varie ambientazioni.

Per il resto, le correzioni dell'update 1.12 di Cult of the Lamb sono le seguenti:

Molteplici miglioramenti al gameplay (scontri con i boss, esplorazione e non solo)

Risolto un problema di un nemico esplosivo che causava un blocco dell'avanzamento

Risolto un problema legato ai boss Witness che non ritornano nell'area di gioco dopo essere morti e risorti

Risolto un problema che impediva l'attivazione del DLC

Risolto un problema che impediva il salvataggio delle decorazioni del DLC quando si riavviava il gioco

Ricordiamo che Cult of the Lamb è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I fan stanno anche attendendo l'arrivo di nuovi aggiornamenti maggiori: abbiamo già scoperto i primi dettagli dei grandi update del 2023. Abbiamo anche visto un video che mostra una delle novità del grande aggiornamento gratuito del 2023.