Sony potrebbe aver acquisito lo studio di sviluppo Ballistic Moon... secondo Sony

Lo studio di sviluppo inglese Ballistic Moon potrebbe essere diventato un PlayStation Studios, almeno stando a come ne parla Sony in un annuncio lavorativo. In effetti la fonte è abbastanza autorevole, ma cerchiamo di fare chiarezza.

L'annuncio di Sony cerca un "Senior Dialogue Designer" che lavorerà a Londra a un progetto AAA maggiore insieme agli studi partner "Naughty Dog, Santa Monica Studio, Guerrilla Games, Firesprite, Ballistic Moon, London Studios, Housemarque, Media Molecule, Insomniac Games, Sucker Punch Productions e altri!"

La parte dell'annuncio che riguarda Ballistic Moon

Non vi sarà sfuggito, anche perché lo abbiamo sottolineato, che tra gli studi first party citati figura anche Ballistic Moon. Sicuramente potrebbe essere una svista, ma parecchio strana.

Detto questo, Ballistic Moon è uno studio formato da ex Supermassive Games, quindi sviluppatori che hanno avuto rapporti diretti con Sony per anni. Molti vengono dall'esperienza di Until Dawn (che stiano lavorando a una remaster?). Per ora non hanno annunciato giochi, ma stanno assumendo per un titolo PS5 single player narrativo dal nome in codice "Project Bates". Già il fatto che sia esclusivo fa capire che i rapporti con la multinazionale giapponese sono ottimi.