Dragon Quest: il produttore della serie Ryota Aomi ha lasciato Square Enix per "una nuova avventura"

Ryota Aomi, produttore della serie Dragon Quest, ha annunciato di aver lasciato Square Enix. L'informazione è stata condivisa tramite Twitter in giapponese ed è stata tradotta in inglese dalla testata Gematsu.

Precisamente, Aomi ha scritto "Io, [Ryota] Aomi, ho lasciato Square Enix. Mi scuso con tutti per questo annuncio improvviso. Ho lavorato per Square Enix per 13 anni e mi sono occupato di Dragon Quest per 16 anni, compreso il periodo di sviluppo nel mio precedente lavoro. [Lavorare su] Dragon Quest era un mio sogno fin dalle scuole elementari. Ogni giorno era davvero speciale".

Prima di essere assunto ufficialmente da Square Enix nel 2013, Aomi ha lavorato presso Genius Sonority, dove è stato progettista di Dragon Quest Swords: La Regina Mascherata e la Torre degli Specchi.

"Ora ho iniziato una 'nuova avventura' presso la prossima azienda", ha detto Aomi. "Vorrei raccontarvi dove mi trovo e cosa sto facendo, quindi vi prego di aspettare ancora un po'".

Prima di concludere il suo messaggio, Aomi ha espresso un sentito ringraziamento al creatore della serie Dragon Quest Yuji Horii, al designer dei personaggi Akira Toriyama e al defunto compositore Koichi Sugiyama.

Attualmente sono in sviluppo vari progetti della saga, come ad esempio Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Dragon Quest 12: The Flames of Fate.